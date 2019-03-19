ميرنا وليد - بيروت - عمل جديد يستعد السوبر ستار اللبناني راغب علامة لطرحه قريباً بالتعاون مع ANGHAMI عبارة عن جلسة مصوّرة على طريقة الفيديو كليب إخراج جاد شويري جمعت بين بعض أغنياته القديمة كـ "مغرم يا ليل" إضافة إلى أغنية "يا أمي" وأغنية جديدة بعنوان "صدفة" من كلمات وألحان أماني النوري.
موقع الخليج 365 واكب هذا الحدث المميّز وعاد بمقابلات مع علامة الذي أخبرنا عن هذا التعاون إضافة إلى أختيار أعماله حالياً وهل سيتولى إبنه خالد في المستقبل إدارة أعماله.
كما كان لنا حديث مع الفنان والمخرج جاد شويري الذي حدثنا بشكل مفصل عن هذه الجلسة، وختامها مع الفنانة أماني النوري وتعاونها مع علامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - راغب علامة :جربوا يسكتوني وما قدروا وجاد شويري يكشف تفاصيل عملهما الجديدعبد الرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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