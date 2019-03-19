موجز الفن: ملكة جمال تقتل زوجها ودعاوى قضائية جديدة بين أحمد عز وزينة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: دعاوى قضائية متجددة بين أحمد عز وزينة..ما القصة؟ https://www.elfann.com/news/show/1237416 ناصيف زيتون يعلن مفاجأة سارة لمحبيه.. شاهدوا ماذا قال- بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1237369 سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد إبنها الأول..شاهدوا كيف أصبح- بالصورة https://www.elfann.com/news/show/1237408 بلقيس تطلب من زوجها الصعود الى المسرح لتفاجئه.. وهكذا كانت ردة فعله https://www.elfann.com/news/show/1237409 بالفيديو- دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات https://www.elfann.com/news/show/1237348 عاصي الحلاني يوجه نصيحة لمتابعيه https://www.elfann.com/news/show/1237394 ملكة جمال إستعانت بقاتل مأجور للتخلّص من زوجها الثريّ https://www.elfann.com/news/show/1237359 المزيد المزيد

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