شاهدوا بعد فستانها الفاضح.. شمس تحدث ضجة بحذائها المصنوع من الذهب !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 03:01 صباحاً - أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل مؤخراً من خلال اعتمادها على الملابس الجريئة والكاشفة والاكسسوارات الثمينة.

وبعد الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب الجمبسوت الضيق باللون الذهبي، استعرضت شمس أخيراً إطلالتها لحفلها، حيث ارتدت فستاناً أسود قصير وناعم ونسقت معه حذاء عال ذهبي اللون مع أحجار ضخمة باللون الأحمر.

وبدت الفنانة الكويتية وهي تضحك في المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الحذاء الذي قيل أنه مصنوع من الذهب الخالص والأحجار التي تزينه هي أيضاً ثمينة وتدخل في المصوغات.