يسرا تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية في دبي بحضور منى زكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية يسرا بعيد ميلادها الـ 64، للمرة الثانية في دبي مع عدد من أصدقائها.
الصفحة الرسمية لمحبي يسرا على موقع «أنستجرام»، نشرت عدد من الصور لها برفقة الفنانة منى زكي من دبي، وعدد من الأصدقاء.
يسرا ظهرت بطلة أنيقة، بينما اختارت منى زكي لها زي بسيط، وبدت يسرا مستمتعة بوقتها مع صديقاتها اللاتي احتفلن معها بعيد ميلادها.
يسرا احتفلت بعيد ميلادها للمرة الأولى مع عدد من النجوم ومن بينهم تامر حبيب، إلهام شاهين، سمير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، وحضر الحفل والدتها وزوجها خالد سليم في ظهور نادر له.
الفنانة المصرية تحدثت عن تاريخ ميلادها مؤخرا وقالت إن أغلب المواقع تذكره بشكل خاطئ، فالحقيقة أنها من مواليد عام 1955، وليست عام 1951، وبذلك تكون أكملت هذا العام 64 عاما وليس 68، مشيرة إلى أنها فخورة بنفسها لأنها مازالت تتمتع بصحتها وجمالها رغم تقدمها في السن.
يسرا واحدة من أشهر نجوم السينما في الثمانينات، وكونت ثنائي ناجح مع الفنان عادل إمام من خلال عدد من الأفلام ومنها: «المنسي، المولد، الأفوكاتو، بوبوس»، وغيرها.
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