- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:57 صباحاً - نشرت الممثلة داليا مبارك على حسابها الخاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله لأول مرة عن وجه طفلتها “لي لي سمر” وذلك بعد مرور 5 اشهر على ولادتها .
وعلقت داليا على الفيديو قائلة: “أنا فخورة بأني أصبحت أم لهذا الملاك الصغير happy Mother’s Day”.
الجدير ذكره ان داليا اطلقت مؤخرا أغنية بعنوان “غصبا عن الكل”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. داليا مبارك تظهر وجه طفلتها بعد 5 اشهر على ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.