لأول مرة.. داليا مبارك تظهر وجه طفلتها بعد 5 اشهر على ولادتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:57 صباحاً - نشرت الممثلة داليا مبارك على حسابها الخاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله لأول مرة عن وجه طفلتها “لي لي سمر” وذلك بعد مرور 5 اشهر على ولادتها .

وعلقت داليا على الفيديو قائلة: “أنا فخورة بأني أصبحت أم لهذا الملاك الصغير happy Mother’s Day”.

الجدير ذكره ان داليا اطلقت مؤخرا أغنية بعنوان “غصبا عن الكل”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.