كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:57 صباحاً - كشف الملحن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنه عُرض عليها دورا في فيلم “ولاد رزق 2”.
قال وزيري: “عُرض علينا دور في الفيلم الذي يتم تصويره حاليا، ولكن بعد اطلاعنا عليه، وجدناه منافيا للآداب ولا يليق بتاريخ هيفاء وهبي الفني”، حسب موقع صحيفة “الوطن”.
وكشف أن كل ما يثار حول مشاركة هيفاء وهبي في “ولاد رزق 2” الغرض منه الدعاية للفيلم واستغلال اسم هيفاء وهبي.
الجزء الثاني من “ولاد رزق” يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان “عودة أسود الأرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير اعمال هيفاء وهبي يبرر رفض دور في فيلم مصري: “لا يليق بتاريخها الفني”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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