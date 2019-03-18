انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الممثل المصري جلال عيسى بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:53 مساءً - توفّي الممثل المصري جلال عيسى، صباح أمس، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأعلن المخرج أحمد النحاس خبر وفاة عيسى على "فيسبوك"، حيث كتب: "إنه العمر وأمر الله.. ولكن الفراق صعب للأصدقاء، منذ أن تقابلنا أول مرة في فيلم "الطائرة المفقودة" إلى أن ودّعنا، في جنة الخلد.. الفنان الطيب جلال عيسى".

كما أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عيسى في أحد المستشفيات، وأضاف: "العزاء سيكون اليوم الاثنين في مسجد المحروسة بالمهندسين".

وبدأ عيسى حياته الفنية في منتصف الخمسينيات، واستمر في العمل حتى عام 2015. أحبّ السينما وهو في سن 8 سنوات، وكان يشاهد الأفلام في سينما الهلال من أسطح أحد المباني بجوار منزله، كما كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي.

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شارك في بعض السهرات التلفزيونية، وفيلم "وعد" مع المخرج أحمد بدرخان، وقد منحه المخرج أحمد ضياء الدين دوراً كبيراً في فيلم المراهقات عام 1960، أمام ماجدة وزيزي مصطفى.

ومن أشهر أدواره تجسيد دور ابن الممثل الراحل صلاح ذو الفقار، في فيلم "أغلى من حياتي"، كما قدّم أكثر من 60 عملاً بين السينما والتلفزيون.

وشارك عيسى في العديد من المسلسلات المهمة؛ مثل "العائلة وأولادي"، و"القضاء في الإسلام"، وآخر أعماله فيلم "شد أجزاء" مع محمد رمضان، في عام 2015 بعد ابتعاد 5 سنوات، وقدم قبلها مسلسل "ملكة في المنفى" عام 2015، مع نادية الجندي.

وكان عيسى متزوجاً من الممثلة المصرية صفية العمري، وأنجب منها وليد وأحمد.