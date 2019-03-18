نجم حبّ للإيجار يتعرض للابتزاز.. بصور وفيديوهات فاضحة

متابعة بتجــــــــــــرد: ضجت وسائل الإعلام التركية بخبر مفاده أن الممثل التركي أنور بيوكتوبشو نجم مسلسل حبّ للإيجار المعروف بـ “لؤي” في العالم العربي، يتعرض للتهديد والابتزاز.
وفي التفاصيل، فقد كشف موقع “خبر لر” أن النجم التركي يتعرض للتهديد من قبل شخص ابتزه بنشر صور فاضحة وفيديوهات إباحية.
واكتشف أنور أن من يُهدده هو صديقه بعدما أرسل له نسخة من الصور والفيديوهات وهدده بنشرها إن لم يدفع 50 ألف ليرة تركية.
والجدير ذكره، أن أنور دفع لصديقه المبلغ ولكن الأخير لم يتوقف عن ابتزازه، ما دفع بالممثل التركي إلى تقديم دعوى قضائية.
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