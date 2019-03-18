فرقة كورية تُغني “3 دقات” باللغة العربية

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر فرقة غناء كورية تؤدي “3 دقات” للفنان المصري أبو. وفي التفاصيل، فقد نشرت فرقة B.I.G المؤلفة من 4 شباب وشابة واحدة، الفيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. وظهروا في الفيديو وهم يُغنون باللغة العربية مع حركات راقصة مضحكة للغاية.

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