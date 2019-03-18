أوزجان دنيز يردّ للمرّة الأولى على خبر طلاقه بصورة جريئة

بعد مرور ثلاثة أسابيع على شائعة طلاق الممثل أوزجان دينيز وزوجته فايزة أكتان، وبعد صمت أكّد الشائعة، نشر أوزجان صورة طريفة له مع فايزة وهما يمدّان لسانهما، في تحدٍ لمطلقي الشائعات، وكتب تعليقاً عليها "واضح بما فيه الكفاية؟".

وكانت صحف تركيّة قد تناقلت خبر أنّ الثنائي يتّجه إلى الطلاق.

ولم توضح الصحف أسباب الطلاق، إلا أنّ الخبر انتشر على نطاق واسع، إلا أنّ صحيفة "الصباح" التركية، ذكرت أنّ مقرّبين من الممثل قالوا إنّه سيطلق سراح زوجته، في إشارة إلى فارق السن بينهما، الذي يصل إلى 21 عاماً، إذ أنّ أوزجان يبلغ من العمر 48 عاماً بينما لا يتجاوز عمر فايزة الـ27 عاماً.

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يذكر أن أوزجان كان قد تزوّج فايزة العام الماضي، حين كانت حاملاً بشهرها السابع بابنهما كوزاي، الذي ولد بعد زواج والديه بشهرين.

وقد تزوّجا من دون حفل، بسبب حمل العروس، بعد أن تأجّل الحفل مرات عدة، وقد تردد أنهما انفصلا بسبب صورة لأوزجان مع حبيبته السابقة وحديث الصحافة التركية عن قيامه بخيانتها، إلا أن الثنائي كذّبا كل الأخبار يومها ونشرا صوراً من عقد قرانهما في بلدية اسطنبول، حيث ظهرت فايزة وقد بدت عليها علامات الحمل.

فهل تعمّد أوزجان نشر الصورة لتحويل أنظار الصحافة التركية عن خبر تعاقده على حفلٍ في إسرائيل الأمر الذي وصل إلى حد تلقّيه تهديدات دفعته إلى التراجع عن الحفل؟