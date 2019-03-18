شادية عبدالحميد لمصراوي: ماكتبوش اسمي في فيلم "كتيبة الإعدام" وعاطف الطيب واساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة شادية عبدالحميد، إن فيلم "كتيبة الإعدام" من أقرب الأفلام لقلبها، فهو التعاون الأول بينها وبين المخرج الكبير عاطف الطيب.

وأكدت في تصريحات خاصة لمصراوي أن أكثر ما حمسها لأداء الشخصية، أنها محورية سواء في وجودها أو عدم وجودها بالمشاهد، فطيلة الفيلم يبحث عنها "حسن" الذي جسد شخصيته الفنان الكبير نور الشريف.

وتابعت: "حققت نجاحا بعد عرض فيلم الضائعة مع الفنان سعيد صالح والفنانة نادية الجندي، وبعدها جائني اتصال من المخرج عاطف الطيب، الذي سعدت كثيرًا لمجرد سماع صوته".

واستكملت: "لقيته بيكلمني وبيقولي إزيك يا شادية، إحنا تعبنا جدا على ما جبنا رقم تليفونك، حصل تعتيم عليكي بشكل غريب ومش مفهوم من شركة إنتاج، وأنا عاوزك في دور هتعملي فيه أم لشاب طولك مقارب ليكي في السن".

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وأوضحت أنها وافقت على الفور، لأن عاطف الطيب تاريخ كبير وشرف لأي فنان العمل معه، حتى أنها لم تطلب أجر معين، فأعطتها شركة الإنتاج 500 جنيه.

وأشارت إلى إن كل ما طلبته هو كتابة اسمها بشكل جيد على أفيش الفيلم، وفوجئت بعد عرض الفيلم أن اسمها لم يكتب على الأفيش أو حتى على تتر العمل.

وأضافت: "يوميها بكيت من كل قلبي بحرقة، وقلت أما مطلبتش فلوس وملتزمة وبحترم مواعيدي وشغلي وأديت الدور بشكل جيد، فالحركة دي وجعتني جدا، فكلمت شركة الإنتاج قالولي نسينا".

وأكدت أن المخرج عاطف الطيب ليس له علاقة بالأمر، فتحدث معها وواساها بشكل إنساني راقي- بحسب قولها.

واختتمت حديثها قائلة: "في النهاية كنت سعيدة بالعمل مع هؤلاء النجوم الرائعين، خاصة المخرج عاطف الطيب فهو شخص (نضيف) ونقي وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويبدو ان الطيبين يرحلون عن عالمنا بسرعة