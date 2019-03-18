لسبب الصادم.. فنانة مصرية تعتذر عن حضور دفن زوجها الشهير

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 05:57 مساءً - علقت الفنانة المصرية صفية العمري على وفاة زوجها السابق الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 سنة ورغم انها عبرت عن حزنها والاسى الذي تعيشه بعد خسارة هذا الفنان الا انها لم تتواجد في الدفن ولا في العزاء.

وقالت صفية العمري في هذا النطاق : “أدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة”.

أما عن سبب عدم حضورها للوداع الاخير فقالت: “للأسف لن أستطيع حضور العزاء في مسجد المحروسة بالمهندسين بسبب ارتباطي بسفر من المستحيل إلغاؤه”.

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