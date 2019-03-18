3 صور تجمع الفنان أحمد شيحا ببناته الأربعة حلا وهنا ومايا ورشا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان التشكيلى أحمد شيحا فى صورة تجمعه ببناته الأربعة حلا وهنا ومايا ورشا بحفل افتتاح معرضه بقاعة أفق، بمتحف محمود خليل. الفنان التشكيلى أحمد شيحا، قدم العديد من المعارض المحلية والخارجية، كما قام بتصميم وتنفيذ صحن القبة الداخلى لمسجد فاطمة بالكويت، ورسم سقف قصر سلوم بالإسكندرية، كما ساهم فى العديد من مؤتمرات اتحاد الفنانين العرب، وحصل الفنان على العديد من الجوائز الدولية منها منح العضوية الشرفية من مجلس السيناتوريال الأعلى للحزب الجمهورى 1990. Advertisements

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