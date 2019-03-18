شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: أقدم "قارئة الفنجان وبتلوموني ليه" فى الذكرى الـ 42 للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم محمد ثروت الذكرى الـ 42 للعندليب عبد الحليم حافظ، وذلك على مسرح أوبرا الاسكندرية يوم 28 مارس المقبل، ويوم 29 مارس على مسرح أوبرا دمنهور، بمصاحبة فرقة الأسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وسط حضورعدد كبيرمن محبي ثروت من الأسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى حضور بعض الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يغنى ثروت عدد من أغانى "العندليب" وأبرزها : "لايق عليك الخال"ياقلبى خبى، التوبة، بتلوموني ليه، موعود، قارئة الفنجان، على حسب وداد، وغيرها من الأغانى الشهيرة لعبد الحليم حافظ، حسبما أكد ثروت لـ ”الخليج 365”.

محمد ثروت يعد من اشهر مطربي جيله، قدم العديد من الأغانى الناجحة سواء أغانى الأطفال فى بدايته أو الأغانى الوطنيه، لحن له الوسيقار محمد عبد الوهاب، و محمد الموجي و منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي،تربى على صوته جيل بأكمله، خاصة تميزه فى أغانى الأطفال وكان أشهرها "جدو على"، التى مازالت فى وجدان الجميع.

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