شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يدعو جميع الفنانين للمشاركة فى انتخابات النقابة يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان أشرف زكى، جميع الفنانين، أعضاء نقابة المهن التمثيلية للمشاركة فى انتخابات التجديد للنقابة، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس، والتى ستقام داخل نادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم.

وأكد أشرف زكى لـ"الخليج 365" أن انتخابات النقابة هى عرس ديمقراطى ولابد أن جميع الفنانين يشاركون فيها من أجل اختيار نقيبهم الذى يمثلهم فى كافة شئونهم، مضيفاً أن كل فنان لابد أن يعبر عن رأيه وتكون انتخابات الممثلين نموذجا جيدا على كافة المستويات.

وتجرى الانتخابات لاختيار النقيب، و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى، بينما قرر عدد من الفنانين الترشح وهم الفنانة نهال عنبر، والفنانة نجلاء شعير، والفنان محسن صبري، الفنان الشاب محمد نبيل منيب، والفنان سامي نوار، الفنانة سميحة عبدالهادي.

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