ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365 شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خلال تواجدها بلبنان عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "البارودي" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي فيلم "خطيب مراتي"، ويشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، العمل من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

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