شاهد: متسابق مصري يخطف قلب نجوى كرم بأدائه لـ طاير يا هوا في عرب غوت تالنت

خطف المتسابق المصري، الطفل زياد وائل، قلب الفنانة نجوى كرم، بعد أداءه المتميز في “عرب غوت تالنت”، وغنائه “طاير يا هوى” للفنان الراحل محمد رشدى على مسرح البرنامج.

وأعطت لجنة التحكيم المكونة من “على جابر، والفنان أحمد حلمي، ونجوى كرم”، تصويتًا بـ”نعم” للمتسابق المصرى، لبراعته في أداء الأغنية وصوته المميز، ليتأهل للمرحلة المقبلة من البرنامج، الذي يعرض على شاشات MBC.

وعبَّرت نجوى كرم عن إعجابها بإحساس وائل وقالت له: “يخرب بيتك شو هالإحساس العالي”، ثم طلبت منه غناء مقطع للراحل عبد الحليم حافظ.