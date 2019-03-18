حضرت الإعلاميةُ المصريةُ بسمة وهبة حفل زفاف ابنها من زوجها الأول الذي انفصلت عنه قبل 10 سنوات، والذي تزوّج من فتاة سعودية.
ونشرت بسمة عبر “إنستغرام” مجموعةً من الصور لحفل الزفاف الذي أُقيم بإحدى القاعات في السعودية، حيث وصفت المناسبة بأنها “أحلى فرحة”.
وكانت وهبة، قد أجهشت بالبكاء منذ أيام، معلنةً عدم استطاعتها حضور عقد قران ابنها الأكبر الذي يحمل الجنسية السعودية لأن عادات وتقاليد المملكة تمنع السيدات من الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاجئ ابنها وتحضر حفل زفافه في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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