بالصور: الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاجئ ابنها وتحضر حفل زفافه في السعودية

حضرت الإعلاميةُ المصريةُ بسمة وهبة حفل زفاف ابنها من زوجها الأول الذي انفصلت عنه قبل 10 سنوات، والذي تزوّج من فتاة سعودية.

ونشرت بسمة عبر “إنستغرام” مجموعةً من الصور لحفل الزفاف الذي أُقيم بإحدى القاعات في السعودية، حيث وصفت المناسبة بأنها “أحلى فرحة”.

وكانت وهبة، قد أجهشت بالبكاء منذ أيام، معلنةً عدم استطاعتها حضور عقد قران ابنها الأكبر الذي يحمل الجنسية السعودية لأن عادات وتقاليد المملكة تمنع السيدات من الحضور.