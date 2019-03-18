“القصة دراهم”.. شاهد: الإعلامية السعودية رنا الشافعي لـ”طارق شو”: “خلتني اكلّج”!

استضاف برنامج “طارق شو” الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي، على قناة “روتانا خليجية”، مساء الأحد، الإعلامية السعودية رنا الشافعي التي اتجهت إلى التمثيل.

ووجَّه “الحربي” سؤالًا إلى “رنا” عن السبب الحقيقي وراء اتجاهها للتمثل، لتجيب بقولها: “لما مثلت حبيت التجربة”، إلا أنه باغتها بقوله: “القصة دراهم”، في إشارةٍ إلى أنها تتقاضى أمولًا أكثر في التمثل عن تقديم البرامج. وبدا على “رنا” الارتباك بسبب إصرار “الحربي” على أنها تتقاضى أمولًا كثيرة من التمثيل؛ حيث قالت: “خلتني اكلّج”.