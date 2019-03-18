تعرف على سعر تذاكر حفل عمرو دياب في السعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقام الحفل، الجمعة المقبل، 22 مارس، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات:

الفئة الأولى:295 ريالا سعوديا، مايعادل تقريبا 1475 جنيها مصريا.

الفئة الثانية: 395 ريالا سعوديا، مايعادل تقريبا 1975 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة:695 ريالا سعوديا، مايعادل تقريبا 3475 جنيها مصريا.

Advertisements

الفئة الرابعة:1995 ريالا سعوديا، مايعادل تقريبا 9975 جنيها مصريا.

يذكر أن الحفل يعد هو الثاني لدياب في السعودية، حيث سبق له أن

أحيا حفلا غنائيا في نوفمبر الماضي بالقرب من العاصمة الرياض.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما من محبيه ومتابعيه في السعودية رغم الأحوال الجوية غير المستقرة وسقوط الأمطار، وقدم دياب باقة غنائية من ألبومه الجديد "كل حياتي"، منها "يتعلموا، ده لو اتساب"، إضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره.