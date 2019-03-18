سليم عساف ”حلا حلا“ بالصوت والصورة



أطلق الفنان سليم عساف أغنية "حلا حلا“ على طريقة الفيديو كليب الذي صوره تحت إدارة المخرج ”شريف ترحيني“ في بيروت مشاركاً إياه الممثلة السورية الجميلة يارا قاسم.

ظهور سليم جاء مختلفاً بمشهدية فنية جديدة تليق بالأغنية، التي كتبها و لحنها بنفسه ووزعها عمر صباغ أما الإنتاج فهو لشركة Music Designers.

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