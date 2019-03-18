ايفانكا ترامب من ستايلها كعارضة ازياء الى الإبنة الأولى

هي جميلة تخطف أنفاس العالم في كل مرة تطل فيها، فليست ميلانيا وحدها التي تتمتع بستايل مميز وأنيق منذ دخولها البيت الأبيض ونيلها لقب السيدة الأولى، بل الإبنة الأولى إيفانكا ترامب، التي ورثت من والدتها إيفانا براعة عرض الأزياء في سن مبكر، حيث سارت على مدارج الكثير من دور الأزياء في التسعينات، ولكنها أيضاً مليئة بالدهاء، إذ أنها حملت شهادة البكالوريوس في الإقتصاد في العام 2004.



بدأت إيفانكا ترامب مهنتها في عرض الأزياء في العام 2017 بفستان قصير وحذاء بكعب عريض وتلاه الكثير من العروض كما وسارت في عروض دور متعددة مثل فيفيان ويستوود وباكو رابان حتى نهاية القرن الماضي وورثت حنكتها في التجارة وبدأت خطها الخاص في عالم المجوهرات وألحقته لاحقاً بخط أزياء، الى جانب تأسيسها موقعها الالكتروني الخاص. في العام 2009، تزوجت الإبنة الأولى من جاريد كوشنير بفستان أخاذ صنع خصيصاً لها من فيرا وانغ مستوحى من غرايس كيلي.



عادت إيفانكا ترامب الى عروض الأزياء في العام 2014، ولكن هذه المرة لتجلس في الصف الأمامي في عرض J. Mendel بفستان جلدي قصير من العلامة. حين ترشح والدها للرئاسة في العام 2016، دعمته إبنته طوال فترة حملته الإنتخابية وجاء نتيجة ذلك تغير جذري في ستايل إيفانكا من صبية تنتمي الى الطبقة البرجوازية الى صبية على الموضة بلوكات غاية بالشياكة وإطلالات تتضمن أساسيات صيحات الموسم من أهم المصممين.

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وعلى ما يبدو، فإن إيفانكا اكتشفت العلامة المحبوبة ذات الأسعار المتهاودة، Zara، حيث رأيناها في تصاميم من العلامة في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2017، ومن ثم عاودت الكرة لترتدي توب باللون الخردلي وتنورة بطول الركبة كلاهما من زارا في الشهر ذاته وكانت بداية الكثير من الإطلالات من الدار. ألقي نظرة على الصور التي جمعناها لك لـ إيفانكا ترامب ترامب منذ بدايات ظهورها تحت الأضواء وحتى اليوم!