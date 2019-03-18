شكرا لقرائتكم خبر عن "بعباية سمراء وشال أخضر".. دينا فى السعودية لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة دينا صورتين خلال أداءها مناسك العمرة فى السعودية، حيث ظهرت وهى ترتدى عباءة لونها أسمر وعليها شال أخضر.



الفنانة دينا ترتدى شال أخضر خلال تواجدها فى مكة لأداء العمرة



الفنانة دينا هلال أداء مراسم العمرة

وكانت الراقصة دينا، غادرت صباح أمس الأحد إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وشاركت دينا متابعيها بصورة لها فى الطريق وظهرت مرتدية جلباب وحجاب أبيض.

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وتغيب الراقصة دينا هذا العام عن دراما رمضان، وكان آخر أعمالها مسلسل " نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان وتم عرضه رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامى.