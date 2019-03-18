موقف لن تنساه لبلبة للفنان عادل إمام يوم وفاة والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كٌرمت الفنانة المصرية لبلبة، على هامش الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذي أقيم منذ يومين.

لبلبة استعادت في ندوة تكريمها الفترة الصعبة التي مرت عليها من حياتها بعد وفاة والدتها، وقالت، إنها استطاعت تجاوز هذه الفترة بفضل زملائها عادل إمام، ويسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، مؤكدة أنها لن تنسى ما فعلوه من أجلها.

وأكدت أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعها بالفنان عادل إمام، كما أنهما تشاركا في بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحًا وجمعتهما مواقف كثيرة، لكن موقفه عندما توفيت والدتها لن تنساه له أبداً حيث لم يتركها وظل بجانبها طوال الوقت وساعدها في أمور كثيرة لن تنساها.

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وأضافت، أن لجمهورها دورًا كبيرًا لكي تتجاوز هذه الفترة، فقد ظلت ثلاث سنوات ترتدي ملابس سوداء، لكن جمهورها طالبها بأن تعود لتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وتعجبت لبلبة كثيرًا من أنها لم تقلد عادل إمام، رغم أنها اشتهرت بتقليد الفنانين وتعرفه منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدة أنها عاشت معه أكثر مما عاشت مع أسرتها وتعتبر أولاده مثل أولادها.

تقام الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحت شعار «السينما حيوات أخرى»، ويترأسها شرفيًا الفنان محمود حميده وتحمل هذه الدورة اسم المخرج البوركيني إدريسا أودراجو، وضيف الشرف هي السينما التونسية.