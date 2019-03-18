بالفيديو .. أبنة كيم كاردشيان تخطف الاضواء بوصلة رقص رائعة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطف الطفلة نورث ويست ابنة كيم كاردشيان الانظار عقب قيامها بالرقص فى إحدى حفلات والدها كانى ويست في الكنيسة وقيام والدتها بنشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعى . وظهرت نورث البالغة من العمر خمس سنوات خلال الحفل بفستان اسود وهى ترقص على أنغام الموسيقى، وخطف الاضواء خلال اندماجها فى الرقص. وكانت الفتاة ترتدي فستانًا أسود بلا أكمام وصففت شعرها في شكل ذيل حصان وتزينت بأحمر الشفاه الأسود المطحون وزوج من النظارات الشمسية.

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