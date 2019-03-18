دينا الشربيني في يوم ميلادها الـ 34.. النجمة الأكثر تعرضاً للأزمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 مساءً -

تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34. وبالوقت نفسه تواصل تصوير بطولتها المطلقة الثانية بمسلسل «زي الشمس»، المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2019. ومن المؤكد أنها لن تنظر إلى ذكريات الماضي طويلاً، فقد قضت أغلبها في أزمات عاصفة بداية من سجنها بتهمة تعاطي المخدرات، ومروراً بتهديد مستقبلها الفني بالشطب من عضوية نقابة الممثلين، ثم محاولات التنمر الدائمة بها منذ الكشف عن علاقتها بالمطرب عمرو دياب... «الخليج 365 نت» يحتفل معكم بعيد ميلاد النجمة الأكثر تعرضاً للأزمات، ويسرد لكم قصتها من البداية.



اسمها الكامل دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني من مواليد 17 مارس (آذار) 1985 في القاهرة



درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر (تشرين الأول)، وبدأت خطواتها المنتظرة لتقديم البرامج التلفزيونية عام 2006. بتكليفها بمهمة تقديم برنامج «شبابيك» على قناة دريم، وبعده أسند إليها تقديم برنامج «عز الشباب» في عام 2011.



بالعام 2011. تقدمت للمسابقة الخاصة باختيار وجوه جديدة لأجل المشاركة في مسلسل «عرض خاص»، وقدمت من خلاله شخصيتها الحقيقية، كما خطفت الأنظار عندما شاركت في بطولة مسلسل «المواطن ×»، وفي المقابل اضطرت لترك مقعدها كإعلامية بسبب عدم التفرغ.



عرفت الطريق إلى السينما من خلال فيلم «الحفلة» عام 2013. مع الفنان أحمد عز، ومحمد رجب، وجومانة مراد، وروبي، ومن تأليف وائل عبد الله، وإخراج أحمد النجار.



حصلت على الشهرة بعد تقديم دورها في مسلسل «حكايات بنات»، عندما جسدت شخصية «سلمى» الفتاة الشقية المتوترة التي تحب التمثيل، ولكن لم تجد الفرصة.



التحقت بورشة تمثيل تحت إشراف المدربة مروة جبريل كما درست مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس.



في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير (شباط) 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه. وقضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.



إدانتها رسمياً بتعاطي المخدرات هددت استمرارها في العمل كممثلة؛ حيث يتطلب صدور تصريح بالعمل شرط حسن السيرة والسلوك» وبالفعل امتنعت نقابة المهن التمثيلية عن منحها التصريح اللازم لمواصلة العمل، ولكن زملاءها تقدموا بمناشدة نقيب الممثلين ليسمح لها بالعودة إلى العمل، وتمت الاستجابة لهم، لتقدم بعدها عدة أعمال منها «جراند أوتيل»، و«إفراج القبة»، و«عشم إبليس»، و«خلصانة بشياكة».



تحدثت الشربيني عن تجربة السجن، وقالت «إنها فوجئت بتخلي أصدقائها عنها خلال أزمتها»، وذكرت أن من الذين ساندوها في محنتها الفنان عمرو يوسف، والفنان أشرف عبد الغفور، وابنته ريهام عبد الغفور.



ارتبطت دينا الشربيني قبل الشهرة بخطوبة رسمية دامت 6 سنوات، وتم الانفصال بالاتفاق ولا تزال تربطها علاقة صداقة مع خطيبها السابق.



مع ظهور أنباء وجودها الدائم برفقة المطرب المصري عمرو دياب، تعرضت دينا لحملة تشويه ممنهجة من معجبات دياب ومعجبيه خاصة أن فارق السن بين النجمين يبلغ 23 عاماً، وزادت وتيرة الهجوم مع صدور أغنية «أجمل عيون» الشهيرة ببرج الحوت، بعدما تردد أنه غناها خصيصاً من أجلها.



تعرضت الشربيني لتعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي يوم 20 سبتمبر (أيلول)2018، سببت لها حالة نفسية سيئة، أدت إلى غيابها التام عن فعاليات المهرجان.



خاضت الشربيني تجربة البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل «مليكة» مع المخرج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، والعمل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي؛ حيث إحدى الفتيات التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوٍّ تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها، وتعيش حياتها في توتر وقلق.



دينا الشربيني تستعد لبطولتها المطلقة الثانية مع مسلسل «زي الشمس» من إخراج كاملة أبو ذكري، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وتدور أحداثه حول شقيقتين «ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني» تُقتل الأولى، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، ويشارك في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك.





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