وفاة أسطورة الغيتار الأمريكي من أصل لبناني ديك دالي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 مساءً - فارق نجم الروك الشهير ديك دالي Dick Dale الحياة يوم السبت المنصرم، عن عمر ناهز الـ81 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

ولد ديك في أيار عام 1937، والده لبناني ووالدته بولندية بيلاروسية، بدأ شغفه بالفن منذ أن كان عمره 9 أعوام.

وأمضى الراحل حوالى 6 عقود في مسيرته المهنية، حيث أُطلق عليه لقب أسطورة الغيتار، بعد أن عرف الشهرة للمرة الأولى عام 1962 بأغنية Misirlou.

دالي، واسمه الحقيقي Richard Anthony Monsour صنع نهجًا جديدًا لنفسه في الموسيقى ، حيث تأثر كثيرًا بالتراث اللبناني، وبصحراء كاليفورنيا التي أصدر أغنيته Go Trippin متأثرًا بها، كما صنع مكبرات صوت خاصة لتتناسب مع صوته.

وكان دالي قد صرح عام 2015 أنه يعاني السرطان منذ أكثر من 20 عامًا، إضافة إلى مرض السكري والفشل الكلوي، ولكنّ جولاته الفنية كانت تساعده على المحافظة على نشاطه وعلى معنوياته المرتفعة، كما أنها كانت تساعده لتحصيل المال لتلقّي العلاج.

يشار إلى أنّ دالي تزوج للمرة الأولى عام 1970 من الراقصة Jeannie Monsour وأنجب ابنه الوحيد جايمس، قبل أن ينفصل عنها ويتزوج من مديرة أعماله Lana عام 2015 بعد علاقة حب طويلة.



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