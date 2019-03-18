بالصور .. أول عارضة أزياء لـ "فيكتوريا سيكريت" من ذوات الوزن الزائد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت فيكتوريا سيكريت أن "باربرا بالفين" هي أحدث موديل تصل إلى مركز أنجيل "ملاك"، الأمر الذي أثار دهشة وحماس رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين توافدوا على تهنأة بالفين وفيكتوريا سيكريت على هذه الخطوة المنتظرة منذ زمن طويل.

من ناحية أخرى إغتنم الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي فرصة الثناء على قرار "فيكتوريا سيكريت" لعرضها نموذجًا "صحيًا" ليس "نحيلًا".

وتوالت التعليقات على صور "بالفين"، المثيرة للإعجاب والدهشة الممزوجة بالفرحة، وجاءت إحدى التعليقات: "إنها تستحق!، أخيرا "فيكتوريا سيكريت" تعرض نماذج على هيئة حقيقية"، وهي رسالة حصلت على أكثر من 1600 إعجاب، تثبت أن الكثير من الناس يتشاركون نفس الشعور.

وعلّق اخر: "أخيرا، ملاك حقيقي مع منحنيات"، "بالفين" ليست "عصا نحيفة" وهو أمر مثير للإعجاب، لأنه يعطي النساء والفتيات نموذجًا يحتذى به للبحث عن ذلك ولا يرسل رسالة مفادها أن عليهن أن "يتضورون جوعا" ليشعروا بأنهم جميلات.

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ومع ذلك ، كان لدى أحد المعلّقين مشكلة في الفكرة الكاملة المتمثّلة في أن "بالفين" خارجة عن المألوف، وأن النموذج لا يزال ضعيفًا، مع الأخذ في الاعتبار قياساته.

يذكر أن عروض "فيكتوريا سيكريت" كانت دائما تلقى هجوما بسبب عارضات الأزياء التي تستخدمهن، فالجميع يرى العارضات نحيلات بشكل مبالغ فيه.

وجدير بالذكر أن "فيكتوريا سيكريت تطلق على عارضات أزياءها إسم "الملائكة".