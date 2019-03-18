لارا فابيان حَسَمَت أمرها.. وموري حاتم صُدم في ذا فويس كندا

بعد ان قدّم أغنية Que Je t’aime ضمن مرحلة “الصوت وبس” حيث اختارته النجمة العالمية لارا فابيان ليكون ضمن فريقها، ها هو الفنان اللبناني موري حاتم استطاع مرة جديدة ان يسرق الأنظار بعد ان اجتاز بنجاح مرحلة المواجهة خلال مشاركته في برنامج “ذا فويس” بنسخته الكندية.

وأعلن “حاتم” الخبر السعيد عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، معبراً عن فرحته الكبيرة بهذا النجاح. شاكراً الجميع على الدعم. وقال: “سعيد جداً ان الفنانة لارا فابيان اختارتني من جديد لأكمل في المسابقة. شكراً لكل شخص دعمني من قلبه، أحبكم”.

وظهرت علامات الارتياح والصدمة في نفس الوقت على وجه موري حاتم وذلك بعدما حسمت لارا فابيان الأمر باختياره ليكمل المشوار معها.

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وكان موري حاتم قد أكد في حديث اذاعي في السابق ان اللحظة كانت جميلة عندما اختارته لارا فابيان للانضمام الى فريقها. وتمنى ان يحالفه الحظ وان يجتاز المراحل ليصل الى الحلقات المباشرة.

نتمنى التوفيق لـ “موري حاتم” في المرحلة المقبلة.

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