Mar 18, 2019
بعد ان قدّم أغنية Que Je t’aime ضمن مرحلة “الصوت وبس” حيث اختارته النجمة العالمية لارا فابيان ليكون ضمن فريقها، ها هو الفنان اللبناني موري حاتم استطاع مرة جديدة ان يسرق الأنظار بعد ان اجتاز بنجاح مرحلة المواجهة خلال مشاركته في برنامج “ذا فويس” بنسخته الكندية.
وأعلن “حاتم” الخبر السعيد عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، معبراً عن فرحته الكبيرة بهذا النجاح. شاكراً الجميع على الدعم. وقال: “سعيد جداً ان الفنانة لارا فابيان اختارتني من جديد لأكمل في المسابقة. شكراً لكل شخص دعمني من قلبه، أحبكم”.
وظهرت علامات الارتياح والصدمة في نفس الوقت على وجه موري حاتم وذلك بعدما حسمت لارا فابيان الأمر باختياره ليكمل المشوار معها.
وكان موري حاتم قد أكد في حديث اذاعي في السابق ان اللحظة كانت جميلة عندما اختارته لارا فابيان للانضمام الى فريقها. وتمنى ان يحالفه الحظ وان يجتاز المراحل ليصل الى الحلقات المباشرة.
نتمنى التوفيق لـ “موري حاتم” في المرحلة المقبلة.
لمشاهدة الفيديو
View this post on Instagram
I am so happy to announce that i just won the battle round tonight ! so touched by the fact that the one and only Lara Fabian chose me to move forward in this awesome competition !!! thank you all for your support!! I love you ❤️ Je suis si heureux de vous annoncer que je viens de remporter le duel ce soir! Je suis tellement touché par le fait que mon idole Lara Fabian a toujours confiance en moi pour continuer dans cette merveilleuse aventure ! Merci à tous pour votre soutien!! je vous aime ❤️ كتير مبسوط انو الفنانة لارا فابيان اختارتني عن جديد لكفّي بالمسابقة , شكراً لكل حدا عم يدعمني من قلبو . بحبكن ❤️ #Lavoixtva #LaraFabian #moryhatem #موري_حاتم #thevoicecanada
كانت هذه تفاصيل خبر لارا فابيان حَسَمَت أمرها.. وموري حاتم صُدم في ذا فويس كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.