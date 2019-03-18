خاص الفن – محمد عمر: كاركتر خاص ومفاجئ في "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري محمد عمر أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر من "باب الحارة" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وقال لموقع "الفن" إنه يؤدي شخصية "عابدين" الشاب الشهم والقبضاي والمحبوب من كل أهالي الحارة، ويمتلك كاركتر خاص سيفاجئ المشاهدين، لكنني لن أتحدث عنه وسأتركه لحين العرض، وأعدكم بعمل مميز وممتع.

وكان عمر قد افتتح موسمه الدرامي بالمشاركة في الجزء الرابع من "عطر الشام" بشخصية "محجوب" الشاب المنهزم من الداخل، بينما صور العديد من المشاهد من مسلسل "الجوكر" بشخصية "مضر"، وفي حال اكتمل تصوير هذا العمل فإنه سيظهر خلال شهر رمضان بثلاثة أعمال.