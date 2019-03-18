همام إبراهيم نافس كاظم الساهر على الـBAMA.. وهبة طوجي وألين لحود شجعتاه على "أراب آيدول"

ميرنا وليد - بيروت - همام إبراهيم هو فنان عراقي إكتسب شهرة واسعة بعد مشاركته في الموسم الرابع من برنامج إكتشاف المواهب "أراب آيدول" على الرغم من عدم حصوله على اللقب، إلا أنه حجز لنفسه مكاناً مميزاً في الوطن العربي وساهم في غناء اللهجة والأغنية العراقية التي يحرص على تقديمها بشكل متواصل.

بداياته

تحدّث همام إبراهيم عن نشأته وبداياته الفنية حيث قال:" أنا من عائلة فنية والدي دكتور تاريخ وفنان تشكيلي ووالدتي مخرجة تلفزيونية".

وتابع:" البدايات كانت مع تجويد القرآن، وبعمر الست سنوات استهواني المقام العراقي وبدأت الرحلة والحلم بمساعدة الأهل، إلى أن دخلت معهد الدراسات الموسيقية وحصلت على الدبلوم".

وأضاف:"فنياً كانت لي مشاركات محلية وعربية مع فرقة بابل للتراث وفرقة ألف ليلة وليلة فحملت الحلم معي وذهبت إلى لبنان وكانت البداية الواسعة بعد فوزي ببرنامج "ستار كلوب" عام 2004.

في رصيد همام إبراهيم عدد من الأغنيات المنفردة نذكر منها "لا يهمك يا وطن"، "ذكرني"، "مالي حظ"، "كافي موت"، "جرب غيري"، "خليني بقلبك"، "ثواني"، "من وين"، "أنت الغالي"، "انساني"، "سيدة المساء" و"افا عليك".

كما قدم همام إبراهيم إلى اليوم ألبومين هما "خلي بالك" الذي تضمن عدداً من الأغنيات بينها "الهوا والمي"، "عادي"، "غريب" و"يا عمري". وألبوم "همام" الذي تضمن "ليلة ويوم"، "عد وأنا عد"، "لا تصدق" وغيرها من الأغنيات.

تجربة هبة طوجي وألين لحود شجعته على المشاركة في آراب أيدول

أشار همام إبراهيم في حديثه عن تجربته في أراب آيدول، أن الأمر الذي شجعه على ذلك كانت تجربة كل من الفنانتين اللبنانيتين هبة طوجي وألين لحود، وذلك من خلال مشاركتهما في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، على الرغم من أنهما فنانتان معروفتان، وهو الأمر الذي حصل معه، فلم يعارض أن يعيد تجربة برامج الهواة، بالرغم من كونه فناناً معروفاً.

إجماع على موهبته وصوته

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لاقى همام إبراهيم ولأول مرة في تاريخ برامج المواهب إجماعاً عاماً، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من مختلف الفنانين والشعراء و الملحنين والصحافيين الذين يدعمونه ويثنون على موهبته.

وكان من بينهم الفنان اللبناني هيثم زياد، حيث عبّر عن إعجابه بصوت همام من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه :"لفت انتباهي الفنان العراقي همام حين أدى أغنيه بالفصحى" طالباً من محبيه التصويت له، وبادر لإهدائه أغنية كلاماً ولحناً وتوزيعاً".

والفنان يوسف العماني، الذي أعلن عن دعمه الكامل له في برنامج Arab Idol 4، حيث طلب من جمهوره التصويت له، كما أهداه أغنية لحناً وكلاماً وتوزيعاً تقديراً منه لفنه ولعطائه في البرنامج، وتشجيعاً منه للإستمرار بقوة للمنافسة على اللقب.

المهرجانات والحفلات

شارك همام إبراهيم في العديد من المهرجانات والحفلات الهامة على صعيد الوطن العربي نذكر منها مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، إضافة إلى حفلات شملت المغرب ولبنان ومصر والجزائر وغيرها.

ترشحه لجائزة الـBAMA

عام 2017 وبعد الشهرة الواسعة التي حظي بها بسبب مشاركته في برنامج "أراب آيدول" تمّ ترشيح همام إبراهيم لنيل جائزة "BAMA Big Apple Music Award"، وذلك عن فئة أفضل فنان صاعد.

وتُعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز في عالم صناعة الموسيقى، وقد جاء ترشيحه بمثابة مفاجأة اذ تمّ إدراج اسمه إلى جانب إبن بلده الفنان كاظم الساهر وذلك كممثلين عن العراق.

تكريم إلهام المدفعي

وقع الإختيار في العام 2017 على همام إبراهيم من قبل مجلس الأعمال العراقي المتمثل بالدكتور ماجد السعدي والسيد سعد ناجي والسيدة عبير نائب أمين سر المجلس، لتكريم الفنان إلهام المدفعي في العاصمة الأردنية -عمان بحضور كبار الشخصيات الإجتماعية والسياسية والفنية.

وكان همام إبراهيم من خلال هذا الحدث أول من يكرّم الفنان إلهام المدفعي، حيث قد سبق وأعاد تقديم أغنيته "مالي شغل بالسوق" بطريقة Remix.