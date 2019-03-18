شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من مرور 75 يوما على طرح كليب أغنية أنا مافيا للنجم محمد رمضان، إلا أنه ما زال يحصد ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب، حيث حقق 85 مليون مشاهدة، ويأتى ذلك بعد كشفه عن البرمو الدعائى لكليب أغنيته الجديدة "the moon" أو "القمر"، المقرر طرحه قريبا.

محمد رمضان احتفل على تحقيق كليب أنا مافيا 85 مليون مشاهدة، قائلاً: "الحمد لله مافيا 85 مليون مشاهدة فى 75 يوم".



محمد رمضان

ويستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.