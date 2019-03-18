بعد انضمامه لـ"حملة فرعون".. مشاركة تايسون في السينما العربية ليست الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أثارت مشاركة النجم الأمريكي مايك تايسون في فيلم "حملة فرعون" التساؤل حول مسيرة الملاكم العالمي السينمائية، وخاصة فيما يتعلق منها بمنطقتنا العربية.

موقع "Step Feed" في تقرير عن مسيرة تايسون ذكر أن مشاركات هذا النجم السينمائية وإن كانت قليلة إلا أنها حققت نجاحًا تجاريًا ضخمًا بدا واضحًا مع أعمال مثل سلسلة الكوميديا "The Hangover" عام 2009، وفيلم الملاكمة "Grudge Match" عام 2013، وهو عمل من بطولة النجمين سيلفستر ستالون وروبرت دين نيرو.

ولم تكن مشاركة تايسون بـ "حملة فرعون" الأولى عربيًا إذ كانت له تجربة سابقة في الفيلم الجزائري "أبواب الشمس: الجزائر إلى الأبد" عام 2014، وهو من نوعية الأكشن والإثارة، للمنتج الجزائري زكريا رمضان، وشارك فيه تايسون بشخصيته الحقيقية.

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وفي أكثر من حوار صحفي، قال منتج "حملة فرعون" محمد السبكي أن مشاركة تايسون إضافة تثقل من أحداث فيلمه الجديد، واعدًا بالعديد من المفاجآت لنجم الملاكمة داخل أحداث العمل، الذي لم يعلن بعد عن موعد طرحه.

ويُعرف تايسون بلقب "الرجل الحديدي"، بعد حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين، وهو في عمر 20 عامًا، ليستمر بعدها في كسر سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلها باسمه، ما جعله يمتلك شعبية كبيرة من المحبين، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك في مجموعة من أهم الأفلام.