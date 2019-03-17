Mar 17, 2019
فاجأت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن محبيها على مواقع التواصل بنشر الصورة الأولى من مسلسل “بروفا” المنتظر عرضه في رمضان المقبل، حيث يشاركها في البطولة النجم المصري أحمد فهمي، والذي ظهر الى جانبها في الصورة.
وستطل “بوغصن” برفقة “فهمي” ضمن مسلسل درامي بعنوان “بروفا”، من كتابة يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، إنتاج شركة “إيغل فيلمز”.
يضمّ المسلسل نخبة من نجوم الدراما منهم وسام صباغ، رولا بقسماتي، أليكو داوود، هيام أبو شديد، فيفيان أنطونيوس، نهلة داوود، سميرة بارودي، وسام سعد، ريتا حرب، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، بيو شيحان وعدد من الوجوه الشابة الجديدة بأدوار مميزة. وسيطرح المسلسل عدد من المواضيع المثيرة للجدل بطريقة جريئة، أبرزها موضوع المراهقين، المخدرات، التنمر، البشرة السوداء وغيرها.
كما توجهت بوغصن بمعايدة زميلها أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له دوام الصحة والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى من “بروفا”.. وهكذا عايدت ماغي بوغصن أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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