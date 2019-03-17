تطورات جديدة في قضية نفقة توأم أحمد عز وزينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن قررت محكمة أسرة مدينة نصر، حجز الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي تطلب فيها بزيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، إلى جلسة 30 مارس، الجاري للنطق بالحكم، أقام محامي الفنان أحمد عز، دعوى “تخفيض نفقة”.

محامي عز طلب خلال الجلسة برفض دعوى الزيادة، وقدم شهادة تحركات تثبت سفر زينة إلى خارج البلاد رفقة توأمها أكثر من 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف ما تدّعيه بطلب الزيادة بزعم أن النفقة لا تكفي.

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وأضاف أن أعباء موكله المالية زادت، بعدما حصلت زينة على حكم مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه إسترليني عن العام الماضي، وما زال مستأنفا وطلب القضاء برفض دعوى الزيادة والحكم له بطلباته بدعوى التخفيض.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير فيلمه «الممر»، ويستعد لطرحه بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء في شهر أبريل المقبل في حين يواصل تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» والذي ينوي طرحه في موسم عيد الفطر القادم.

ويشارك في بطولة فيلم «أولاد رزق2»، أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وأحمد داود، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونسرين أمين، وظافر العابدين، وهيفاء وهبي، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإنتاج هشام عبد الخالق.