الراقصة دينا ترتدى الحجاب فى السعودية .. لهذا السبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طلت الراقصة دينا بملابس الإحرام البيضاء، عقب نشرها صورها لها بجوار احدى صديقاتها داخل سيارة أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. ونشرت دينا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بملابس الإحرام،وكتب عليها: "صباح الخير". وقد تفاعل جمهورها ومتابعيها بمواقع التواصل الاجتماعى، وتمنوا لها قبول العمرة ودوام الهدايه.

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