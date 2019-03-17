شاهد .. أناقة ورشاقة نانسي عجرم التي اذهلت الجميع

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة على حسابها الرسمى بـ"إنستجرام" و"فيسبوك" أظهرت رشاقتها وأناقتها بعد مرور 35 يوماً على ولادتها لإبنتها الثالثة ليا . وظهرت نانسى وهى جالسه على اريكة مرتديا ملابس باللون الأبيض أبرزت خصرها النحيل، مما أثارت الجدل وسط متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعى، وتساءلوا عن السر الذي يقف وراء رشاقتها وجمالها.

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