طرح «خط الموت» لعلا غانم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الجهات المنتجة لفيلم “خط الموت”، للنجمة المصرية علا غانم، طرح العمل يوم 3 من شهر أبريل المقبل بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن انتهت من كافة التجهيزات الخاصة ومنها تسليم النسخة الرسمية من العمل للجهة الموزعة، وطرح أفيشات مختلفة تضم معظم النجوم المشاركين في البطولة، ومن المقرر أن يتم تنظيم عرض خاص للفيلم بحضور فريق العمل.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي أكشن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

فيلم “خط الموت” للمنتجة السعودية الدكتورة فاتن ابراش، والمنتجة المصرية منال العادلي، وفكرة سحر عصام ومن تأليف وإخراج محمد عادل.