3 أبريل.. عرض فيلم "خط الموت" لعلا غانم وأحمد صلاح حسني

قررت الجهات المنظمة لفيلم "خط الموت" طرحه يوم 3 أبريل المقبل بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن انتهت من التجهيزات كافة الخاصة، ومنها تسليم النسخة الرسمية من العمل للجهة الموزعة، وطرح أفيشات مختلفة تضم معظم النجوم المشاركين في البطولة، ومن المقرر أن يتم تنظيم عرض خاص للفيلم بحضور فريق العمل.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم

"خط الموت" إنتاج درة للإنتاج الفني والسينمائي، والامتياز للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة يتم تنظيم عرض خاص للفيلم بحضور فريق العمل.تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم الباروديوعبدالإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة."خط الموت" إنتاج درة للإنتاج الفني والسينمائي، والامتياز للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة السعودية الدكتورة فاتن أبراش، والمنتجة المصرية منال العادلي، وفكرة سحر عصام، وتأليف وإخراج محمد عادل.



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