محمد رمضان يكشف عن أولى حفلاته.. فهل عدد أغانيه كافٍ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل أول حفل غنائي سيحييه أمام جمهوره في مصر بعد طرحه عددًا من الأغاني على طريقة "المهرجانات" في الفترة الأخيرة.

ونشر رمضان بوستر الحفل عبر فيسبوك، معلنًا إقامته يوم 29 مارس المقبل في منطقة التجمع الخامس بقاعة المنارة، وعلق بجملته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح".

وكان الفنان المصري قد طلب رأي جمهوره في إقامة حفل غنائي له من عدمه، مؤكدًا أنه سينفذ رغبتهم في حال طلبهم تنظيم الحفل؛ الأمر الذي استجاب له كثيرون عبر حسابات رمضان الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان محمد رمضان حظي بنسب استماع عالية على أغانيه التي طرحها على مدار العامين الأخيرين، أولها "نامبر وان"، التي تعرض على إثرها لهجوم شرس من عدد من النجوم، الذين أكدوا بأنه يروج لنفسه على أنه رقم واحد في مصر.

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ولا بد الإشارة أيضا لنسب الاستماع العالية التي حظيت به أغنية "أنا الملك"، ومن ثم "مافيا" التي طرحها في بداية العام الجاري.

لكن هل عدد الأغاني هذه كاف ليقيم محمد رمضان حفلا غنائيا لنفسه؟ أم أنه سيغني لنجوم آخرين؟

يذكر أن محمد رمضان يستعد لطرح فيلمه الجديد "الكنز 2" في دور السينما، كما يشارك في سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل "زلزال" مع الفنانة المصرية حلا شيحة.