خاص- معلومة مهمة حول كليب كاظم الساهر الجديد



صور النجم العراقي كاظم الساهر اغنية جديدة تحت ادارة المخرج فادي حداد.

العمل ضخم جداً والاغنية قوية والتصوير امتد على مدار يومين في لبنان.

وفي تصريحات خاصة لبصراحة، أكد فادي حداد ان العمل ضخم ويتحضر للسفر الى لندن والمكوث في مدينة الضباب لمدة 20 يوماً لاجل الانتهاء من Graphics الكليب ويحتاج الى بعض الوقت قبل ان يبصر النور.

لا شك في ان الخبر سيسعد جمهور القيصر الذي صور آخر أعماله “عيد العشاق” من ألبوم “كتاب الحب” عام 2016 . والجمهور متشوق لرؤيته بقالب جديد وبصورة مختلفة من توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي سيضع ابداعاته الاخراجية ليبصر العمل النور كتحفة فنية تليق بالقيصر وحداد.

نذكر ان آخر البومات كاظم الساهر حمل عنوان “كتاب الحب” عام 2016 انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

نشير ان فادي حداد حضر احتفالية اطلاق الفنان فادي اندراوس لاغنيته الجديدة اليكم كل التفاصيل في هذا التقرير المصور: