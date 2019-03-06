فيديو.. "في شي إسمو عشرة حلوة" .. أغنية جديدة لـ وائل كفوري على يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "في شي إسمو عِشرِة حلوة وسنين وإيّام ما بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام".. بمثل هذه الكلمات فاجأ المطرب وائل كفورى إطلاق أجدد أغانيه المنفردة "ولاد الحرام"، عبر فيديو كليب ليريكال. وجسد كفورى خلال الأغنية مبادئ الخيانة و"قلة الأصل" وانعدام الوفاء مع استعانته بـ"كلب" حرفيًا فى بوستر الأغنية فى دلالة مباشرة لمعانى الإخلاص، عبر تغنيه بكلمات منير بوعساف، مع تعاونه مع الموزع الموسيقى ملحم أبو شديد، وميكس جوزيف كرم.

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