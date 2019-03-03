يحتفلون ببدء صيامهم الذي يستمر 19 يوماً.. من هم البهائيون ومن أين كانت بدايتهم !؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مارس 2019 01:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في الثاني من مارس/ آذار يحل شهر العيد الأعلى (العلاء) لأتباع “الديانة” البهائية حيث يبدأ شهر الصيام الذي ينتهي بعيد النوروز في 21 من مارس/ آذار، ويوافق عيد رأس السنة البهائية. فما هي الديانة البهائية ومن هم البهائيون؟

البهائية إحدى الديانات العالمية، ودعا لهذه الديانة شاب إيراني يدعى علي محمد الشيرازي، الذي لقب نفسه بالباب، منذ عام 1844 وبشر بأن رسولا سيأتي قريبا من الله.

كما أكد على استمرار الرسالات الإلهية وأنه واحد في سلسلة الرسل التي تضم محمدا وموسى والمسيح.

وفي عام 1852، قال أحد أتباع الباب، والذي ولد باسم ميرزا حسين علي عام 1817 في إيران، إنه شاهد في السجن رؤيا أنه الرسول الذي بشر به الباب ولقب نفسه بهاء الله. وفي عام 1863 أسس لهذه الديانة.

وتعرض بهاء الله للنفي عدة مرات، وكتب في تلك الفترة “الكتاب الأقدس” أهم الكتب لدى أتباع هذه الديانة وتوفي عام 1892.

خلفه نجله عبد البهاء الذي عمل منذ وفاة والده على نشر التعاليم البهائية في أنحاء العالم وتوفي عام 1921.

وقد خلف عبد البهاء حفيده شوقي أفندي الذي واصل الدعوة والتبشير بهذه الديانة، وأقام وتوسع في أضرحة البهائيين الموجودة حاليا في إسرائيل.

معتقدات

وقال بهاء الله إن ديانته تقبل كل الأديان الأخرى كالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية والبوذية والهندوسية.

ويرى البهائيون أن كل من هذه الأديان تمثل مرحلة من مراحل التجلي الإلهي. ويؤمنون بأن الله واحد وأنه خالق هذا العالم وأنه يعرف بأسماء مختلفة في مختلف الأديان.

ويؤمن البهائيون بالتجلي الإلهي للرسل في أزمنة مختلفة وبوحدة المنبع للديانات وبضرورة تعاون البشر من أجل الإنسانية.

ويعتقدون بأن نور الله قد تجلى في آدم وإبراهيم وموسى وكريشنا وزرادشت وبوذا والمسيح ومحمد والباب وبهاء الله.

كما يؤمنون بأنه ليس من الممكن معرفة البشر لله بشكل مباشر وإنما من خلال تعاليم وحياة الرسل العظام.

ويحج البهائيون إلى المركز العالمى للبهائيين، والذى يقع فى مدينتي عكا وحيفا شمالي إسرائيل، وتضم الأولى ضريح بهاء الله وفيما تضم الثانية ضريح محمد رضا الشيرازي الملقب بالباب.

وفي البهائية ثلاث صلوات كبرى وصغرى ووسطى، وأى صلاة تغني عن الأخرى.

ويبلغ عدد معتنقي الديانة البهائية حاليا نحو 6 ملايين يتوزعون في كافة أنحاء العالم.

أعياد البهائيين

العيد الأعلى وهو أيام الصوم الـ 19 التي تبدأ في 2 مارس/آذار

عيد النوروز في 21 مارس/آذار

عيد الرضوان من 21 أبريل/نيسان لـ 2 مايو/آيار

إعلان الباب للدعوة في 22 و23 مايو/آيار

صعود بهاء الله في 29 مايو/آيار

استشهاد الباب في 9 يوليو/تموز

ميلاد الباب 20 أكتوبر/تشرين أول

المصدر: بي بي سي