شاهد… ممثلة شهيرة: “أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف”!

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن رأيها في المخرج خالد يوسف وعلاقتها به، خاصة وأنها قدمت معه العديد من الأعمال السينمائية.

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قالت وفاء عامر: “خالد يوسف مخرج مبدع وأدين له بفضل كبير، وأنا مستعدة أن أقدم أي عمل فني معه ومن أجله”.

وأكدت وفاء عامر أنها وافقت على دورها في فيلم “كارما” من أجل خالد يوسف، رغم أن الدور أصغر من دوري زينة وغادة عبد الرازق.

وأضافت وفاء عامر خلال تواجدها ضيفة في برنامج “تحت السيطرة” مع أروى: “المخرج خالد يوسف أصر على أن أقدم دور البطولة في فيلم (كف القمر) رغم اعتراض البعض، وأنا أثق فيه تماما، ولو طلبني لتقديم جملة واحدة في عمل فني لن أتردد بالقبول”.