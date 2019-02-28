رانيا يوسف تدخل النيابة العامة الى جانب محاميها بسبب فيديو خالد يوسف

وصلت الممثلة المصرية رانيا يوسف الى جانب محاميها، إلى مقر النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر في مصر أمس، للإدلاء بأقوالها بشأن البلاغ الذي قدّمته ضدّ مجهول، نسب إليها فيديو إباحيًّا ضمن قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف.

وبدأت النيابة العامة المصرية، التحقيق حول الواقعة، بعد نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو إباحيًّا، ونسبه إليها، مدعيًّا أنها هي من تظهر فيه.

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وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل الممثلة المصرية رانيا يوسف، تقدَّم ببلاغ للنائب العام، ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إلى موكلته، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.

وجاء في البلاغ، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واليوتيوب يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها رانيا.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.