شاهدوا.. فنانة كويتية تتلقى شيكاً بـ5 ملايين دينار هدية من أحد الأشخاص لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:53 مساءً -

أعلنت الفنانة ​مونيا الكويتية​ عن تلقيها شيكاً بقيمة 5 ملايين دينار كويتي من أحد الأشخاص يدعى “بو عبدالله” حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صوّرت من خلاله الشيك المدوّن عليه المبلغ أثناء تواجدها في البنك لصرفه.

وقالت:”مشكور يا بو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك”، وأضافت:”هدية من بو عبدالله لخاطر مونيا الحب عشان حملة التنمر التي تعرضت لها الفترة المنصرمة وإنتوا قعدوا ناركم تحرق خطبكم”.