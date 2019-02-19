حلمي بكر لمجدي شطة: لو قدمت لك قصيدة هل ستعرف تقرأها؟ هل الغناء به (ملعون أبوك)!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:28 مساءً -

أكد الموسيقار حلمي بكر أنه غير معجب بما يقدم مغني المهرجانات مجدي شطة.

وجه بكر لشطة سؤالا أثناء حلولهما في برنامج “واحد من الناس”، قائلا: “ما هي ثقافتك؟ ماذا درست قبل أن تصبح سائق توك توك؟ هل الغناء به (ملعون أبوك)؟ لو قدمت لك قصيدة هل ستعرف تقرأها؟”.



ورد عليه شطة قائلا: “لا للأسف.. أنا لا أعرف السلم الموسيقي ولكن أعرف القرار والجواب”.

وكشف بكر عن رأيه في صوت شطة قائلا إن صوته محدود وهذا الصوت سريعا سيختفي ولن يجد مكانا سوى في الأفراح الشعبية، مؤكدا أن شطة لو كان يتمتع بموهبة حقيقية كان سيدعمه ويقف بجانبه.



ووصف بكر غناء شطة بـ”العشوائي البيئي”، بينما أكد مجدي شطة أنه يغني منذ كان في الـ12 من عمره، في الأفراح الشعبية في المطرية.

وأضاف أنه انطلق في عالم الغناء الشعبي منذ عقيقة ابنته “جنى”، حيث نال إعجاب الكثيرين بصوته وشجعوه على الدخول في عالم الغناء لا سيما في الأفراح.