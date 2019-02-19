قرار جديد في دعوى أحمد عز ضدّ زينة بشأن مصاريف توأميهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:52 مساءً -

بعد أن تقدمت ​الممثلة المصرية زينة​ بدعوى قضائية ضدّ طليقها الممثل المصري ​أحمد عز​ طلبت فيها منه أن يدفع مبلغ جنيها إسترلينيًا أو ما يعادلها 700 ألف جنيه مصري، مصاريف مدرسية للتوأمين أمام محكمة أول درجة مدينه نصر، وحصلت على حكم بإلزام أحمد بدفع المبلغ، تقدم الأخير بدعوى إستئناف على الحكم الصادر.

وبعد أحدث جلسة، قررت المحكمة تأجيل الحكم في إستئناف عز لجلسة 18 أيار/مايو المقبل، لإصدار المستندات التي طلبها عز.

وكان قدم عز إستئنافه هذا مستنداً إلى أنه غير ملزم بمصاريف تعليم التوأمين خلال عام 2017/2018 لأنهما لم يبلغا السن الرسمية في التعليم الأساسي، وهي سن السادسة، حيث كانا في الرابعة من عمرهما.

كما أكد عدم خضوع المدرسة الدولية المقيد بها التوأمان لنظام التعليم المصري، ولم تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.