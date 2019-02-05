إليكم تفاصيل أغنية وائل كفوري الجديدة

متابعة بتجــــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبعد أن كنا في موقع بتجـــــرد قد كشفنا منذ أيام عن انشغال وائل كفوري بتسجيل الأغنية، نشر الأستاذ إيدي غانم، مدير أعمال وائل فيديو قصير من استوديو التسجيل وأرفقه بتفاصيل العمل الجديد الذي سيكون من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

على صعيد آخر، يحيي وائل كفوري سلسلة حفلات ضمن جدوله المزدحم لشتاء هذا العام ومنها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” يوم 8 شباط/فبراير الجاري، حفل عيد الحب في الأردن يوم 14 الشهير عينه وحفلًا ضخمًا في مدينة يوم 22 الشهر.

الجدير ذكره أن آخر أعمال وائل كفوري الفنية كانت أغنية “أخدت القرار” التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى طرحها بداية صيف عام 2018 المنصرم.