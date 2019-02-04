وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر في حادث سير مروع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي الإعلامي الكويتي أحمد خالد المسفر مصرعه، مساء الأحد 3 فبراير، داخل أحد المستشفيات في الكويت، وذلك إثر تعرضه لحادث أليم أدخله في غيبوبة لعدة أيام.

وفاة الإعلامي الكويتي سببت صدمة كبيرة لزملائه الإعلاميين ، وكذلك لعدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين سارعوا إلى نعيه، وأطلقوا “هاشتاج” “أحمد المسفر” الذي تصدر موقع “تويتر”.

كما نعاه بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، حيث نشر صورة للإعلامي الراحل، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خيراً منها”.

وتابع: “فجعت بخبر وفاة أحمد خالد المسفر رحمه الله. وإنني إذ أشاطركم هذا المصاب الجلل وأدعو الله له بالرحمة. ‏عظم الله أجركم يا أهل الكويت..‎‏ما مات من زرع الفضائل في الورى، بل عاش عمراً ثانياً ‏تحت الثرى.. ‎‏فالذِّكْرُ يُحْيي ميِّتاً ولرُبَّــما مات الذي ما زال يسمعُ أو يرى”.

يذكر أن الإعلامي الراحل أحمد المسفر عرف بمناصرته لقطر خلال الأزمة الخليجية، وكتب تغريدة جعلها عنواناً لحسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: ” قطعت عهداً على نفسي منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء، ورغم ما يطالني من تجريح يومياً سأستمر بالتجاهل إحتراماً لتربيتي”.